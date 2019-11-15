В Липецке из-за аварийных работ отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-15T13:09:25+03:00

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Накануне, 14 ноября, в Липецке на улице Ленина стартовали ремонтные работы, которые продолжаются до сих пор. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", аварийный участок трубопровода расположен между домами №3 и №5. Там специалисты выкопали котлован и уже начали откачивать воду. Однако, липчане попросили на ночь остановить работу, так как шумная техника мешала спать.

Утром ремонт возобновили. Слесарям предстоит заменить несколько метров изношенной трубы диаметром 100 мм. Из-за работ жителям домов №3 и №5 по улице Ленина, а также №2 по улице Зегеля отключили холодную воду. Кстати, во дворе дома уже поставили бочку, из которой каждый желающий может набрать питьевой воды.

В Липецке из-за аварийных работ отключили холодную водуФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU