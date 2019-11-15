2019-11-15T13:49:08+03:00
Общество

На руках у жителей Липецкой области официально 42 287 единиц оружия

С начала года у липчан забрали 921 огнестрельное оружие
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане сдали оружие на 600 000 рублейЛипчане сдали оружие на 600 000 рублейФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным регионального управления Росгвардии, сейчас в Липецкой области на учете стоят 29 634 человека, на руках у которых в общей сложности 42 287 единиц оружия. С начала года инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили более 24 000 владельцев оружия – 82%. По итогу проверок составили более 2000 административных протоколов, аннулировали 747 лицензий и разрешений. За нарушения забрали 921 единицу огнестрельного и 49 единиц газового оружия, а также более 15 000 патронов разных калибров.

Порой липчане сдают оружие сами, за что получат от государства вознаграждение. Так за 10 месяцев жители региона сдали силовикам 419 единиц оружия, 355 из них – за деньги, за что получили всего около 600 000 рублей. Кстати, сдать оружие можно лицензионно-разрешительных подразделениях Росгвардии.

– Даже при незаконном хранении оружия, в случае добровольной сдачи владелец может быть освобожден от уголовной и административной ответственности, – уточнил начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Липецкой области подполковник полиции Кирилл Сорокин. – Но только при условии, что с применением этого оружия не было совершено преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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