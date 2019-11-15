2019-11-15T14:51:11+03:00
Общество

За неделю в Липецке на 0,6% подешевел бензин АИ-92

Средняя стоимость топлива составляет 43,67 рублей за литр
Юлия КЛЮЕВА
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За неделю в Липецке на 0,6% подешевел бензин АИ-92За неделю в Липецке на 0,6% подешевел бензин АИ-92Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Росстат рассказал о ситуации на топливном рынке. Так, к 11 ноября стоимость литра бензина в среднем по России снизилась на 1 копейку - до 44,67 рублей. Литр бензина марки АИ-92 - на 2 копейки и составила 42,25 рублей. Бензин АИ-95, наоборот, подорожал на 1 копейку - 45,75 рублей. Дизельное топливо поднялось в цене на 14 копеек - до 46,97 рублей за литр.

По состоянию на 11 ноября, в Липецке средняя стоимость литра бензина составляет 43,67 рублей. По сравнению к предыдущей неделе, он подешевел на 0,3%. Литр АИ-92 подешевел на 0,6% и теперь стоит 42,12 рублей. АИ-95 - 46,08 рублей за литр. Стоимость АИ-98 за литр в среднем 51,85 рублей. Дизельное топливо - 45,84 рублей литр. Цены "95", "98" бензина и дизеля не поменялись.

По данным Центра исследований проблем реальной экономики, цена на летнее дизельное топливо в Липецкой области снизилась на 23 копейки. При этом возобновилась продажа зимнего дизельного топлива по средней цене 46,68 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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