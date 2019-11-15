За день в Липецке трое детей отравились бытовой химией и лекарствами

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-15T15:01:54+03:00

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За один день, 14 ноября, в Липецке по недосмотру родителей отравились сразу трое маленьких детей. Сигналы о том, что дети съели что-то не то, поступали в службу спасения на телефон «112».

Сначала 10-месячный мальчик съел стиральный порошок, потом поступил сигнал о другом ребенке того же возраста, который проглотил лекарства для взрослых. Затем сообщили о годовалой девочке, которая выпила шампунь для волос.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, во всех случаях к детям отправили скорую помощь, двоих малышей пришлось везти в больницу.

Всего за два последних месяца только в Липецке спасатели зарегистрировали 6 подобных случаев, когда дети пробовали что-то несъедобное. Например в сентябре 8-летний мальчик случайно проглотил плоскую батарейку, 6-летний ребенок съел ртуть из разбитого градусника, а годовалая девочка разгрызла капсулу с порошком.

Спасатели просят взрослых не оставлять детей без присмотра и не держать в доступных местах бытовую химию и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU