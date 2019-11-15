Американцы сняли фильм о ребенке из Липецка с редким заболеванием

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-15T15:16:35+03:00

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В октябре в Липецк приехала съемочная группа американской компании, которая занимается разработкой препаратов для очень редких генетических заболеваний. Они сняли фильм о Даше - 9-летней липчанке. Это девочка за свою жизнь пережила очень многое. 8 лет она была парализована, балансируя на грани между жизнью и смертью. А все из-за редкого заболевания.

Полтора года назад Даше сделали в Японии операцию под названием генная терапия. После этого жизнь ребенка и ее семьи изменилась. Юная липчанка уже может сидеть, а в сентябре она стала первоклашкой. Учитель приходит к Даше домой 4 раза в неделю.

По словам мамы девочки, японские врачи были впечатлены результатами Даши после операции. Они и рассказали об этом удивительном ребенке американской компании. На тот момент они уже сняли фильмы про японского и двух американских детей с аналогичными диагнозами. Следующей стала липчанка Даша.

- Конечно, мы могли отказаться. Но конечно, мы согласились, - рассказала мама девочки на своей странице в соцсети. - Это заболевание неправильно диагностируют не только в России. А генную терапию получили ещё совсем мало детей с таким заболеванием. Мы хотим дать им надежду. Мы хотим, чтобы врачи обращали внимание на редкие заболевания. Мы хотим, чтобы для кого-то, возможно, этот путь был хоть немного легче, чем для нас.

ИСТОЧНИК KP.RU