В Липецке пенсионер пытался убить жену и покончил с собой, чтобы не быть обузой детям

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-15T15:22:17+03:00

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Жуткая трагедия с пожилыми людьми произошла накануне в Липецке. Все случилось 11 ноября, когда дочь нашла в квартире окровавленных родителей. Как позже выяснилось, 80-летний пенсионер несколько раз ударил по голове молотком тяжело больную супругу. После чего пожилой мужчина свел счеты с жизнью.

Войдя в квартиру родителей, дочка сразу вызвала «скорую». 80-летняя женщина выжила, сейчас она находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии. А вот ее пожилой супруг на момент прибытия медиков уже был мертв.

Уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство». Как сообщили в пресс-службе СУР по Липецкой области, по одной из версии, пожилой мужчина считал себя и супругу обузой, и решил таким путем избавить детей от необходимости ухаживать за стариками.

ИСТОЧНИК KP.RU