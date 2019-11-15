В воскресенье жители Сырского Рудника в Липецке останутся без воды
В пресс-службе АО "ЛГЭК" рассказали об отключениях света и воды в эти выходные, а также в начале следующей недели. В воскресенье, 17 ноября, на весь день без холодной воды останутся жители Сырского Рудника по улицам Смирнова, Солнечная, Минская, Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Техническая, Поселковая, Паровозная, Ударников. Воду отключат в 10 часов утра, а включат только к 8 часам вечера.
Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.
В понедельник, 18 ноября, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся липчане, проживающие по адресам: улица Минина, Курако, Пожарского, Зеленая, Украинская, Партизанская, Ильича. А с 9 утра до 4 часов вечера электричество отключат в домах по улицам Тургенева, Декабристов, Волгоградская. Это связано с опиловкой деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП.
Напомним, что получить любую информацию об отключениях можно в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.
ИСТОЧНИК KP.RU