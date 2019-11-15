Руководители казенного учреждения Липецка украли почти 8 млн. федеральных денег

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-15T17:12:55+03:00

Заместитель руководителя ФКУ "ГБ МСЭ по Липецкой области " и его знакомая действовали через подставные фирмы

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Заместитель руководителя по административно-хозяйственым вопросам ФКУ "ГБ МСЭ по Липецкой области " и его знакомая создали два общества с ограниченной ответственностью. Через подставные фирмы они собирались похищать деньги, выделенные ФКУ из федерального бюджета.

Мужчина, являясь руководителем контрактной службы учреждения, обманным путем отдавал победу подконтрольным ему фирмам, подделывая документы для оплаты в рамках госконтрактов. Так, эти двое украли 7 958 166,58 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по факту хищения бюджетных средств было возбуждено уголовное дело. Кстати, бывшему заместителю руководителя также предъявили обвинение в совершении 29 хищений бюджетных средств, выделенных на служебные командировки. Так, он присвоил себе еще 1 200 000 рублей.

Подсудимые вину не признали. Но доказательства говорили об обратном. Как стало известно в эту пятницу, 15 ноября, в Советском районном суде Липецка вынесли приговор по данному уголовному делу. Суд назначил им 6 лет лишения свободы и 3 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU