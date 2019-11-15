2019-11-15T18:03:40+03:00
Общество

В Липецке закрывают трамвайный маршрут №5"А"

Изменения для рельсового транспорта произойдут уже в эту субботу
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Начнет ходить трамвай №2Начнет ходить трамвай №2Фото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке ликвидируют один из трамвайных маршрутов. С этой субботы, 16 ноября, в Липецке прекратят ездить трамваи №5"А". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Кстати, в областном центре вновь поедут трамваи №2 по маршруту "Центральный рынок - 21 микрорайон".

Напомним, что в субботу также изменится расписание 5 трамвайных маршрутов - №1, 1К, 2, 5 и 5К. Так, по мнению властей, в городе улучшится транспортное обслуживание района, прилегающего к улице Циолковского.

Узнать расписание автобусов и трамваев, когда транспорт проходит через конкретную остановку, можно в центральной диспетчерской Липецка по телефону 31-00-82. А на сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru или МБУ "ЛГТК" www.lt-systems.ru липчане могут посмотреть время отправки транспорта от конечных остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Липецке сухо и до +7 градусов
Руководители казенного учреждения Липецка украли почти 8 млн. федеральных денег
В воскресенье жители Сырского Рудника в Липецке останутся без воды
В Липецке пенсионер пытался убить жену и покончил с собой, чтобы не быть обузой детям
Американцы сняли фильм о ребенке из Липецка с редким заболеванием
За день в Липецке трое детей отравились бытовой химией и лекарствами
За неделю в Липецке на 0,6% подешевел бензин АИ-92
На руках у жителей Липецкой области официально 42 287 единиц оружия
В Липецке из-за аварийных работ отключили холодную воду
Босния выдала России мужчину, который изнасиловал липчанку 10 лет назад
Рецидивистка обокрала магазин одежды в Липецке
IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2019 пройдет в Липецкой области