В Липецке закрывают трамвайный маршрут №5"А"

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-15T18:03:40+03:00

Изменения для рельсового транспорта произойдут уже в эту субботу

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В Липецке ликвидируют один из трамвайных маршрутов. С этой субботы, 16 ноября, в Липецке прекратят ездить трамваи №5"А". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Кстати, в областном центре вновь поедут трамваи №2 по маршруту "Центральный рынок - 21 микрорайон".

Напомним, что в субботу также изменится расписание 5 трамвайных маршрутов - №1, 1К, 2, 5 и 5К. Так, по мнению властей, в городе улучшится транспортное обслуживание района, прилегающего к улице Циолковского.

Узнать расписание автобусов и трамваев, когда транспорт проходит через конкретную остановку, можно в центральной диспетчерской Липецка по телефону 31-00-82. А на сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru или МБУ "ЛГТК" www.lt-systems.ru липчане могут посмотреть время отправки транспорта от конечных остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU