СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-15T18:20:15+03:00

В субботу в Липецке сухо и до +7 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 16 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью также морозно - от 4 градусов ниже ноля до +1.

Днем становится все холоднее. В регионе от 2 до 7 градусов тепла. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений 760 мм рт.ст.

В воскресенье, 17 ноября, липчан ждет солнечная погода. Но теплее от этого не станет. Ночью до 2 градусов мороза. Днем в Липецке максимум прогреется до 5 градусов выше ноля. А вот южный ветер немного стихнет - 3-5 м/с. Атмосферное давление в областном центре составит 762 мм рт.ст.

Восход солнца все позже - в 7.46. Закат в 16.25. Луна убывающая.

ИСТОЧНИК KP.RU