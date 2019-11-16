2019-11-16T20:21:57+03:00
Происшествия

Строители в Липецке не могут укрепить аварийный дом, где ввели режим ЧС

Не исключено, что чиновникам придется выделить людям новое жилье
Лия МУРАДЬЯН
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С аварийным домом на Осеннем проезде, где в начале месяца ввели режим ЧС, возникла проблема. Напомним, в многоквартирном доме №2 опасно прогнулись плиты, из-за чего 1 ноября там ввели локальный режим ЧС. Людей решили временно переселить в общежитие, а дом – отремонтировать.

Не все жильцы согласились переезжать, позже многие заявили, что ремонт не поможет. На последнем собрании жильцов с чиновниками, люди потребовали официально признать дом аварийным и выдать им новые квартиры.

Строители все же настояли на том, чтобы выпрямить прогнувшиеся плиты и усилить их металлическими балками. В пятницу вечером, 15 ноября, выяснилось, что укрепить плиты не так просто. В квартире, где они прогнулись больше всего, пока поставили опоры.

При этом в доме продолжают жить люди, несмотря на предупреждение об опасности. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по оценке специалистов сейчас угрозы обрушения нет.

– В понедельник мы пригласим специалистов из Воронежа, они проведут еще одну экспертизу, – сказал вице-мэр Липецка Михаил Щербаков. – Высока вероятность, что восстановить перекрытия не удастся, в этом случае будем признавать дом аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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