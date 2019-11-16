2019-11-16T20:30:43+03:00
Общество

Больше 10 улиц Липецка останутся без питьевой воды в воскресенье

Воды не будет с 10 до 20.00 из-за ремонта
Лия МУРАДЬЯН
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В воскресенье, 17 ноября, в Липецке ожидается очередное отключение воды. Воды не будет почти весь день. Это связано с проведением ремонта на коммунальных сетях. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, холодную воду отключат на период с 10 до 20.00 по улицам: Смирнова; Солнечная; Минская; Медицинская; Городовикова; Рябиновая; Рудничная; Жактовская; Техническая; Поселковая; Паровозная; Ударников.

Жителям с отключенных адресов воду будут подвозить по заявкам. Коммунальные службы приносят извинения за неудобства.

А в понедельник, 18 ноября, в частном секторе из-за опиловки деревьев отключат свет. Электричества не будет с 9 до 17.00 по улицам: Минина, Курако, Пожарского, Зеленая, Украинская, Партизанская и Ильича.

Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 175 – со стационарного и 236-175 – со стационарного и мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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