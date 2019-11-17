Липецких водителей предупреждают о гололедице на дорогах
Автомобилистов просят соблюдать правила движения и быть очень внимательными
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Спасатели Липецкой области просят водителей быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы. В региональном ГУ МЧС отмечают: несмотря на то, что днем все еще относительно тепло, ночью стабильно держится минусовая температура.
А это значит, что ранним утром, по пути на работу, автовладельцы могут столкнуться с гололедицей на дороге. Обледенение может быть сплошным на большой протяженности или на небольших участках. От водителей и пешеходов требуется повышенное внимание к мерам собственной безопасности и соблюдение правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU