Под Липецком в пожаре погибли две сестры – пенсионерки

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-18T09:55:48+03:00

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Трагический несчастный случай произошел в минувшее воскресенье вечером, 18 ноября, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Архангельское на улице Луговой загорелся частный дом. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели приступили к тушению.

Во время ликвидации пожара в доме нашли тела двух женщин. Как позже выяснилось, погибшими оказались две сестры 65 и 66 лет, которые проживали в этом доме. По факту гибели людей в СКР началась доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Выяснилось, что в сгоревшем отопление было печное. Сейчас на месте работают следователи, которым предстоит разобраться во всех подробностях ЧП и установить точную причину смерти пенсионерок.

ИСТОЧНИК KP.RU