2019-11-18T10:27:30+03:00
Происшествия

В Липецке на пешеходных переходах за один вечер сбили двоих школьников

За трое суток на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 11 человек и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на трассе "Дон"ДТП на трассе "Дон"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла минувшим вечером, 17 ноября, на улице Папина в Липецке. Около 18.00 21-летний водитель «Митсубиси» сбил на пешеходном переходе 14-летнего школьника. Подростка с травмами увезли в больницу.

Еще один маленьких пешеход пострадал в тот же вечер, в 17.30, на улице Космонавтов. Там на пешеходном переходе со светофором попала под колеса «Фольксвагена» 49-летняя женщина с 7-летней девочкой. Женщине оказали помощь, а ребенок попал в больницу.

По данным ГИБДД, за три дня на дорогах Липецкой области в 10 ДТП пострадали 11 человек и один погиб. Помимо пешеходов, жертвами аварий становились водители, которые не смогли справиться с управлением. Одна из таких аварий произошла 15 ноября в Грязинском районе в селе Плеханово, где в 2.30 ночь не справился с управлением 25-летний парень на «ВАЗ-2113». Машина съехала с дороги и влетела в фонарный столб. Самого водителя и его 28-летнего пассажира увезли в больницу.

Похожее ДТП случилось 16 ноября в 8.00 на трассе «Дон» в Задонском районе, где влетел в ограждение трассе 39-летний водитель «Мицубиси». От удара иномарка перевернулась, пострадала 39-летняя пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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