В Липецке 16-летний угонщик на «Датсуне» влетел в забор, уходя от погони

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-18T10:44:43+03:00

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В Липецкой области раскрыли угон иномарки, о котором хозяин машины даже не знал. Все случилось рано утром 15 ноября в Липецке. Дежурившие на дороге автоинспекторы заметили, как к ним на большой скорости приближается автомобиль «Дацун». Машину попытались остановить, но водитель проигнорировал жест и пронесся мимо, не сбавляя скорость.

Завязалась погоня, к которой подключились сотрудники уголовного розыска. Вскоре нарушителю пришлось остановиться, правда не по доброй воле – иномарка влетела в забор. За рулем оказался 16-летний студент колледжа. При задержании парень сразу во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в ночь с 14 на 15 ноября несовершеннолетний подобрал ключи к гаражу на улице Карла Либкнехта в Грязях и угнал оттуда машину, чтобы покататься.

Все это время 47-летний хозяин машины ничего не знал, что машину угнали и разбили, ему сообщили сотрудники полиции. По факту угона возбудили уголовное дело, парню грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU