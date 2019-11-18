В Данкове выбрали нового мэра
В Данкове выбрали нового мэра. Администрацию города возглавил Андрей Переверзев, ранее исполняющий обязанности главы.
Напомним, бывший мэр Алексей Левин написал заявление по собственному желанию в сентябре этого года. Однако, случилось это после того, как губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал отправить его в отставку. Затем Следственный комитет начал расследовать в отношении экс-мэра уголовное дело - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. В администрации города и дома у Алексея Левина прошли обыски. Позже появились обстоятельства, свидетельствующие о превышении им должностных полномочий. Бывшего градоначальника отправили под домашний арест.
Кстати, СК даже опубликовал записи со скрытой камеры видеонаблюдения, где Алексей Левин получает некие конверты и пакеты.
ИСТОЧНИК KP.RU