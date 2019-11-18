2019-11-18T11:07:06+03:00
Общество

В Данкове выбрали нового мэра

Андрей Переверзев избавился от приставки и.о.
Юлия КЛЮЕВА
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С сайта администрации ДанковаС сайта администрации ДанковаФото: с сайта
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В Данкове выбрали нового мэра. Администрацию города возглавил Андрей Переверзев, ранее исполняющий обязанности главы.

Напомним, бывший мэр Алексей Левин написал заявление по собственному желанию в сентябре этого года. Однако, случилось это после того, как губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал отправить его в отставку. Затем Следственный комитет начал расследовать в отношении экс-мэра уголовное дело - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. В администрации города и дома у Алексея Левина прошли обыски. Позже появились обстоятельства, свидетельствующие о превышении им должностных полномочий. Бывшего градоначальника отправили под домашний арест.

Кстати, СК даже опубликовал записи со скрытой камеры видеонаблюдения, где Алексей Левин получает некие конверты и пакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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