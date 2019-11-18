2019-11-18T11:24:58+03:00
Происшествия

Белгородец в Липецке украл из магазина диски для игровой консоли

За день в городе раскрыли 5 совершенных ранее преступлений
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Под Липецком раскрыли серию краж скора и кражу дисковПод Липецком раскрыли серию краж скора и кражу дисковФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке вычислили того, кто обворовал магазин с видеоиграми и игровыми консолями на улице Петра Смородина. Кража произошла еще в мае, тогда их торгового зала кто-то вынес диски с играми для консоли. Поймать пора «по горячим следам» не удалось, но спустя полгода его все же вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался безработный 19-летний житель Белгорода.

Кроме этого в Липецкой области раскрыли серию краж скота, которые происходили летом. Первая корова пропала у 58-летней пенсионерки с луга у дома в селе Стрелец 9 июля. Чуть позже, 27 июля, украли телку в селе Войсковая Казинка у 66-летнего пенсионера. Под подозрение попал 22-летний местный безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке из Верхнего парка хотят убрать аттракционы
В Липецке любовник из ревности воткнул нож женщине в ногу
Под Липецком женщина нашла старое ружье и переделала его под обрез
Контора Великого Князя Романова под Липецком стала объектом культурного наследия
В Данкове выбрали нового мэра
В Липецке 16-летний угонщик на «Датсуне» влетел в забор, уходя от погони
В Липецке на пешеходных переходах за один вечер сбили двоих школьников
Под Липецком в пожаре погибли две сестры – пенсионерки
В Липецкой области вандалы сожгли мусорные контейнеры и испортили детские площадки
Липецких водителей предупреждают о гололедице на дорогах
Больше 10 улиц Липецка останутся без питьевой воды в воскресенье
Строители в Липецке не могут укрепить аварийный дом, где ввели режим ЧС
В субботу в Липецке сухо и до +7 градусов
В Липецке закрывают трамвайный маршрут №5"А"
Руководители казенного учреждения Липецка украли почти 8 млн. федеральных денег
В воскресенье жители Сырского Рудника в Липецке останутся без воды
В Липецке пенсионер пытался убить жену и покончил с собой, чтобы не быть обузой детям
Американцы сняли фильм о ребенке из Липецка с редким заболеванием
За день в Липецке трое детей отравились бытовой химией и лекарствами
За неделю в Липецке на 0,6% подешевел бензин АИ-92
На руках у жителей Липецкой области официально 42 287 единиц оружия
В Липецке из-за аварийных работ отключили холодную воду
Босния выдала России мужчину, который изнасиловал липчанку 10 лет назад
Рецидивистка обокрала магазин одежды в Липецке
IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2019 пройдет в Липецкой области