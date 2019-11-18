Белгородец в Липецке украл из магазина диски для игровой консоли

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-18T11:24:58+03:00

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В Липецке вычислили того, кто обворовал магазин с видеоиграми и игровыми консолями на улице Петра Смородина. Кража произошла еще в мае, тогда их торгового зала кто-то вынес диски с играми для консоли. Поймать пора «по горячим следам» не удалось, но спустя полгода его все же вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался безработный 19-летний житель Белгорода.

Кроме этого в Липецкой области раскрыли серию краж скота, которые происходили летом. Первая корова пропала у 58-летней пенсионерки с луга у дома в селе Стрелец 9 июля. Чуть позже, 27 июля, украли телку в селе Войсковая Казинка у 66-летнего пенсионера. Под подозрение попал 22-летний местный безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU