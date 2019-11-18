2019-11-18T11:51:24+03:00
Общество

Контора Великого Князя Романова под Липецком стала объектом культурного наследия

Здание является частью усадебного комплекса в Воловском районе
Юлия КЛЮЕВА
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Контора Великого Князя Романова под Липецком стала объектом культурного наследияКонтора Великого Князя Романова под Липецком стала объектом культурного наследияФото: Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области
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В управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области поступило заявление ОБУК "Госдирекция". Они просили включить здание в селе Захаровка Воловского района в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Речь идет об объекте, расположенного по улице Школьной, 34. Это контора экономии, являющаяся частью усадебного комплекса, который в начале 20 века принадлежал Великому Князю Андрею Владимировичу Романову. Информация о времени строительства здания и его владельцах подтверждена документально.

Как сообщили в пресс-службе управления в этот понедельник, 18 ноября, была создана комиссия, чтобы установить историко-культурную ценность объекта. В итоге,"Контору экономии" включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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