Контора Великого Князя Романова под Липецком стала объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-18T11:51:24+03:00

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В управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области поступило заявление ОБУК "Госдирекция". Они просили включить здание в селе Захаровка Воловского района в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Речь идет об объекте, расположенного по улице Школьной, 34. Это контора экономии, являющаяся частью усадебного комплекса, который в начале 20 века принадлежал Великому Князю Андрею Владимировичу Романову. Информация о времени строительства здания и его владельцах подтверждена документально.

Как сообщили в пресс-службе управления в этот понедельник, 18 ноября, была создана комиссия, чтобы установить историко-культурную ценность объекта. В итоге,"Контору экономии" включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU