2019-11-18T12:18:53+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина нашла старое ружье и переделала его под обрез

Мастерицу приговорили к условному сроку и штрафу
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина переделала ружье под обрезЖенщина переделала ружье под обрезФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор 46-летней женщине за незаконное хранение и переделку огнестрельного оружия. Согласно материалам дела, жительница Усмани нашла на чердаке своего дома старое одноствольное охотничье ружье 1957 года.

Вместо того, чтобы сдать находку правоохранителям, дама решила дать 60-летнему ружью новую жизнь. Женщина взяла инструменты, сама укоротила ствол ружья и переделала приклад. Таким путем получился обрез, который она хранила дома, пока не воспользовалась, чем очень напугала соседей. 21 июля дама с обрезом отпугивала животных от дома, услышав выстрелы, соседи вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщину признали виновной по 222 и 223 статьям УК, ее приговорили к двум годам словно и штрафу в 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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