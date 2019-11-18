В Липецке любовник из ревности воткнул нож женщине в ногу

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-18T12:42:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении буйного ревнивца, который напал с ножом на женщину. Все случилось 22 октября, когда 36-летний мужчина учинил дома скандал на почве ревности.

Обвиняя в измене женщину, с которой жил, сожитель схватился за нож. Во время ссоры, любовник воткнул нож женщине в ногу, чуть выше колена. Изрезанная женщина вызвала полицию, которые сразу прибыли на место и задержали дебошира.

Вред здоровью оценили, как легкий. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 115 УК – причинение вреда с применением оружия. Ревнивец сразу во всем сознался и вскоре дело передадут в суд. Ему грозит максимум до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU