2019-11-18T13:03:24+03:00
Происшествия

В Липецке сотрудница ломбарда отбилась от грабителя в маске

Мужчина хотел силой вытащить деньги из кассы, но получил отпор и сбежал
Лия МУРАДЬЯН
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Грабителя задержали по "горячим следам"Грабителя задержали по "горячим следам"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали грабителя, который напал на сотрудницу ломбарда. Преступление произошло в субботу, 16 ноября. В полицию заявила женщина, которая рассказала, что незнакомец зашел в ломбард днем в медицинской маске и силой попытался вытащить из кассы деньги. Но кассирша оказала грабителю яростное сопротивление и смогла отстоять кассу. Во время схватки женщина сорвала с грабителя маску, тот запаниковал и сбежал.

Грабителя вычислили и задержали по «горячим следам» сотрудники уголовного розыска. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, задержанный – 26-летний монтажник одного из предприятий. У парня есть ряд судимостей за кражи.

Уголовное дело возбудили по статье «грабеж с применением насилия». На время следствия нападавшего взяли под стражу. Теперь налетчика проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям в области. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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