2019-11-18T13:44:46+03:00
Общество

Чаще всего липчане умирают от болезней системы кровообращения

С января по сентябрь в Липецке скончалось 4,5 тыс. горожан
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Чаще всего липчане умирают от болезней системы кровообращенияЧаще всего липчане умирают от болезней системы кровообращенияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За 9 месяцев этого года в Липецке умерло 4 578 горожан. Об этом сообщила на брифинге в мэрии начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина. Так, 47% скончались от болезней системы кровообращения. 16,7% - от новообразований. 7,6%липчан умерло от внешних причин. 6,9% - от болезней нервной системы. 4,2% жителей областного центра скончались от болезней органов пищеварения.

Напомним, что с января по сентябрь в Липецкой области умерло 12 288 человек. И это на 4 862 больше, чем родилось за тот же период времени. При этом смертность в регионе уменьшилась на 1% по сравнению с прошлым годом.

Кстати, за 9 месяцев 2019 года в Липецке родились 3 527 малышей. А родители продолжают давать своим детям интересные имена, например, Одиссей, Булат, Матрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высотки
С начала года в Липецке и области 295 человек заболели ВИЧ
Во вторник в Липецке вновь отключат свет и воду
В Липецке автоледи сломала зеркало автомобиля своего обидчика
Липчане сообщили автоинспекторам о пьяном водителе грузовика
Липчанину грозит 10 лет за сбор дикорастущей конопли
В Липецке из-за сноса столбов перекроют часть улицы Папина
В Липецке коммунальщики разобрали школьный забор, чтобы починить трубу
Липчане стали меньше грабить, воровать и насиловать, но чаще брать взятки
В этом году в Липецке поженились 2 883 пары
Под Липецком выгнанный из дома сын убил пожилую мать
В Липецке спасатели вытащили застрявшую в бетонной яме собаку
Липчанам предлагают нарисовать самую мимимишную крысу
Под мостом в Каменном логу в Липецке нашли тело мужчины
Родившихся в 2019 году в Липецке малышей зовут Одиссей, Матрона и Булат
В Липецке сотрудница ломбарда отбилась от грабителя в маске
В Липецке из Верхнего парка хотят убрать аттракционы
В Липецке любовник из ревности воткнул нож женщине в ногу
Под Липецком женщина нашла старое ружье и переделала его под обрез
Контора Великого Князя Романова под Липецком стала объектом культурного наследия
Белгородец в Липецке украл из магазина диски для игровой консоли
В Данкове выбрали нового мэра