Чаще всего липчане умирают от болезней системы кровообращения

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-18T13:44:46+03:00

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За 9 месяцев этого года в Липецке умерло 4 578 горожан. Об этом сообщила на брифинге в мэрии начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина. Так, 47% скончались от болезней системы кровообращения. 16,7% - от новообразований. 7,6%липчан умерло от внешних причин. 6,9% - от болезней нервной системы. 4,2% жителей областного центра скончались от болезней органов пищеварения.

Напомним, что с января по сентябрь в Липецкой области умерло 12 288 человек. И это на 4 862 больше, чем родилось за тот же период времени. При этом смертность в регионе уменьшилась на 1% по сравнению с прошлым годом.

Кстати, за 9 месяцев 2019 года в Липецке родились 3 527 малышей. А родители продолжают давать своим детям интересные имена, например, Одиссей, Булат, Матрона.

ИСТОЧНИК KP.RU