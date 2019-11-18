2019-11-18T14:26:06+03:00
Общество

Липчанам предлагают нарисовать самую мимимишную крысу

В зоопарке Липецка выберут лучший "Символ года"
Юлия КЛЮЕВА
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В зоопарке Липецка выберут лучший "Символ года"В зоопарке Липецка выберут лучший "Символ года"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке объявили конкурс. Липчанам предлагают нарисовать символ 2020 года - крысу. Как сообщили в пресс-службе зверинца, работы рассмотрят в любом формате и любой технике.

Организаторы конкурса подготовили несколько номинаций: "Самая веселая крыса", "Самая оригинальная крыса", "Самая новогодняя крыса", "Самая мимимишная крыса". Однако, от каждого участника принимается лишь по одному рисунку.

Свои работы липчане могут принести в зоопарк Липецка в помещение "Акватеррариум", что находится рядом с кассой. Конкурс уже стартовал. Итоги подведут 10 декабря. Победители получат пригласительные в зоопарк, акватеррариум, а также билет на катание на пони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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