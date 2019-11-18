Липчанам предлагают нарисовать самую мимимишную крысу
В Липецком зоопарке объявили конкурс. Липчанам предлагают нарисовать символ 2020 года - крысу. Как сообщили в пресс-службе зверинца, работы рассмотрят в любом формате и любой технике.
Организаторы конкурса подготовили несколько номинаций: "Самая веселая крыса", "Самая оригинальная крыса", "Самая новогодняя крыса", "Самая мимимишная крыса". Однако, от каждого участника принимается лишь по одному рисунку.
Свои работы липчане могут принести в зоопарк Липецка в помещение "Акватеррариум", что находится рядом с кассой. Конкурс уже стартовал. Итоги подведут 10 декабря. Победители получат пригласительные в зоопарк, акватеррариум, а также билет на катание на пони.
ИСТОЧНИК KP.RU