2019-11-18T14:12:23+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели вытащили застрявшую в бетонной яме собаку

За выходные на телефон «112» поступило 2000 звонков от липчан [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Собака в ямеСобака в ямеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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Операция по спасению животного развернулась в Липецке в пятницу вечером, 14 ноября. На телефон службы спасения «112» поступило сразу несколько звонков от неравнодушных прохожих. Люди рассказывали, что из глубокой бетонной ямы в районе трамвайного депо доносится жалобный лай.

Собака в яме Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Собака в ямеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как выяснилось, собака провалилась в открытый люк ямы и долго не могла выбраться. На место выехали сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели благополучно вытащили попавшего в западню пса. Также в целях безопасности они огородили бетонный колодец и сообщили об открытом люке коммунальным службам.

Собака в яме Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Собака в ямеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Всего за два выходных дня операторы службы спасения в Липецке приняли более 2000 звонков. Чаще всего липчанам нужна была помощь «скорой», полиции и аварийных служб ЖКХ.

За выходные спасатели выезжали на помощь 8 раз. Они спиливали аварийные деревья, вскрывали дверь и проверяли подозрительные сумки. Например на улице Катукова за захлопнувшейся дверью оказался 5-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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