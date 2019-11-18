В этом году в Липецке поженились 2 883 пары

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-18T16:03:31+03:00

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За 9 месяцев 2019 года в Липецке образовались 2 883 новых семьи. При этом зарегистрирован 1 751 развод. По словам начальника городского управления ЗАГС Галины Белкиной, молодожены все чаще подают заявления на регистрацию брака через портал Госуслуг. Напомним, заявление можно подать за год до предполагаемой даты. При этом действует скидка в 30% на оплату госпошлины. Чаще всего молодожены выбирают для своих свадеб в 2020 году следующие даты: 25 января, 20 февраля и 25 апреля. Особенно липчан привлекает 20-е число.

Кстати, Галина Белкина на брифинге в мэрии также рассказала, что с января по сентябрь в Липецке родились 3 527 малышей. В том числе 45 пар близнецов. Самые популярные имена этого года - Артем и Дарья.

В этом году в Липецке умерло 4 578 горожан. 47% липчан скончались от болезней системы кровообращения

ИСТОЧНИК KP.RU