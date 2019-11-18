Липчане стали меньше грабить, воровать и насиловать, но чаще брать взятки

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-18T15:30:53+03:00

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В УМВД по Липецкой области подвели итоги оперативной работы за 10 месяцев этого года. Согласно отчету, преступность в регионе снизилась на 2.4% – с 10708 преступлений до 10455. Наиболее значительно, в 6.3 раза, сократились случаи изнасилования, а так же на 34% снизились другие преступления против половой неприкосновенности. Кроме этого на 7.1% снизились преступления с тяжким вредом для здоровья, на 10.2% – квартирные кражи, на 15.1% – грабежи, на 31.6% – разбойные нападения.

Число убитых и покалеченных преступниками людей снизилось на 27 и 10.7% соответственно. Случаев захвата заложников, торговли людьми, бандитизма и массовых беспорядков в Липецкой области в этом году не было.

Уличная преступность, включая побои, грабежи и вымогательства, сократилась на 2.2%. Также на 9.3% стало меньше несовершеннолетних преступников. Бытовые преступления остались почти на том же уровне – 485 в этом году и 486 в прошлом.

А вот в сфере коррупции ситуация ухудшается. Всего полиция зарегистрировала 30 фактов взяточничества, что на 36.4% больше, чем в прошлом году. Других коррупционных преступлений выявили 153, из них 61 – против государства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в целом в Липецкой области оперативная обстановка стабильная и находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU