Липчанину грозит 10 лет за сбор дикорастущей конопли

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-18T16:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области мужчине грозит серьезный срок за наркотики. Согласно материалам дела, 33-летний житель села Долгоруково нашел в соседнем селе поле дикорастущей конопли. Прекрасно понимая, что это за растение, мужчина выкосил коноплю, собрал и принес домой. В последствии он высушил растение и хранил дома до тех пор, пока не нагрянула полиция.

Всего при обыске нашли 177 грамм марихуаны, что является крупным размером. Мужчина во всем сознался и заверил, что это исключительно для личного употребления.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сейчас его передали в суд. Мужчине грозит максимум до 10 лет тюрьмы со штрафом до 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU