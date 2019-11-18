СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-18T17:43:36+03:00

Конфликт между парнем и девушкой попал на видео Фото: принтскрин видео.

Конфликт между парнем и девушкой попал на видео [видео]

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В этот понедельник, 18 ноября, в Липецке в районе Сокола между водителями автомобилей произошел конфликт. Его кульминационную часть успел заснять прохожий.

В кадре - "ВАЗ-2112" и "Форд", стоящие посреди проезжей части. Парень стоит возле иномарки, при этом автор видео комментирует, что он пнул правое, по всей видимости, зеркало, - голос за кадром обрывается. Затем водитель "двенадцатой" садится в свою машину.

В этот момент из "Форда" с криками выбегает девушка. Она хватается за зеркало бокового вида и ломает его. Парень жмет на газ.

Кстати, липчане написали в комментариях, что водитель этой "двенадцатой" уже успел проявить себя. Днем он летел с большой скоростью по переулку возле 3-его лицея. По словам очевидцев, он подрезал маршрутку и несколько машин.

В Липецке автоледи сломала зеркало автомобиля своего обидчика.

ИСТОЧНИК KP.RU