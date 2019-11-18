СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-18T18:03:44+03:00

Во вторник в Липецке вновь отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 19 ноября, в Липецке собираются отключить электроэнергию и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останется садоводческое товарищество "Мечта".

На этот же период времени электричество отключат по улицам Юношеская, Базарная, Металлистов и Почтовая.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по следующим адресам: улицы Котовского, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Комсомольская, 22; Школьная, 24; Пригородная, Верхняя, 1-я Крымская, 2-я Крымская, Киевская, Кирова, Комсомольская, проезд Комсомольский, Школьная; Шмидта, Котовского, Кочубея, Краеведческая, 300 лет Флота России, в том числе детский сад №37; Апраксина, Кольцова, Заповедная, Мартынова, Б.Синявиных, Высоцкого, переулок Лазурный, Поэтический, улица М.Цветаевой, Мазурука, Смирнова, Солнечная, Минская, Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Техническая, Поселковая, Паровозная, Ударников.

Напомним, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробная информация по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU