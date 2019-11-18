СЕГОДНЯ 19:07 2019-11-18T19:08:19+03:00

С начала года в Липецке и области 295 человек заболели ВИЧ Фото: Лия МУРАДЬЯН

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С января по сентябрь этого года в Липецкой области зарегистрировали 295 случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В прошлом году за тот же период ВИЧ заразились 303 человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в 60% случаев инфицирование произошло "через постель". Причем 2,9% заболевшим он передался гомосексуальным путем. 40% липчан ВИЧ передался через употребление наркотиков. В основном, ВИЧ регистрировали у жителей Липецка и области от 18 до 49 лет. 35% заболевших - женщины.

Кстати, в этом году в регионе наблюдалась высокая активность клещей. С покусами в медучреждения обратились 4 633 человека. Однако, этот показатель оказался ниже, чем в 2018 году - 6400 обращений. Число пострадавших снизилось на 27,2%. За 9 месяцев этого года 27 липчан заразились клещевым боррелиозом.

Также зарегистрировано 7 случаев острого вирусного гепатита С. 4 человека в регионе подцепили лихорадку Западного Нила. Выявлено 3 случая острого вирусного гепатита В, а также гепатита Е и эхинококкоза. В области зарегистрировано 2 случая трихофитии. 1 человек оказался заложником гемофильной инфекции. Еще один привез в регион клещевой вирусный энцефалит. Выявлено по 1 случаю дифиллоботриоза, дирофиляриоза и бластоцистоза.

ИСТОЧНИК KP.RU