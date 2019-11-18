2019-11-18T19:20:46+03:00
Общество

В Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высотки

Высота домов не должна превышать 4 этажей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высоткиВ Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высоткиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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На прошлой неделе, 15 ноября, комиссия рассмотрела вопрос о понижении этажности застройки в районе переулка Яблочкина в Липецке. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ситуация разрешилась в пользу местных жителей.

Так, на территории,ограниченной улицами Юных Натуралистов, Папина, Ульяны Громовой, Союзной и переулка Яблочкина разрешили возводить дома. Но их высота не должна превышать 4 этажей. В соответствии с этим в ближайшее время внесут изменения Генеральный план Липецка.

Напомним, что в частном секторе планировалось построить два 25-этажных дома. Местные жители неоднократно выходили протестовать против многоэтажной застройки. Во время одного такого собрания даже произошла драка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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