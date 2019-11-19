В ДТП с «Рено» на трассе «Дон» под Липецком пострадал пассажир «Калины»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-19T09:47:41+03:00

За сутки ан дорогах региона в трех ДТП получили травмы три человека [видео]

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По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 18 ноября, на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали три человека. Так в Данкове в 8 утра на улице Мира 33-летняя женщин на «Шевроле» въехала в «Ниву» с 60-летним водителем. В этой аварии пострадала 65-летняя пассажирка отечественного авто, пенсионеру увезли в больницу. Предварительная причина ДТП – нарушение очередности проезда.

В Чаплыгине в 17.00 59-летний мужчина за рулем «четырнадцатой» сбил на пешеходном переходе 70-летнюю пенсионерку, которая попала в больницу.

ДТП М4-Дон Елец.

Последнее ДТП случилось в Ельце. На пересечении трассы «Дон» с улицей Костенко «Рено» въехала сзади в «Ладу-Калину». В аварии пострадал 40-летний пассажир отечественного авто – мужчину увезли на «скорой». Причиной аварии стало нарушение дистанции. Последствия вечернего ДТП попали в обзор регистратора.

ИСТОЧНИК KP.RU