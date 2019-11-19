В ДТП с «Рено» на трассе «Дон» под Липецком пострадал пассажир «Калины»
По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 18 ноября, на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали три человека. Так в Данкове в 8 утра на улице Мира 33-летняя женщин на «Шевроле» въехала в «Ниву» с 60-летним водителем. В этой аварии пострадала 65-летняя пассажирка отечественного авто, пенсионеру увезли в больницу. Предварительная причина ДТП – нарушение очередности проезда.
В Чаплыгине в 17.00 59-летний мужчина за рулем «четырнадцатой» сбил на пешеходном переходе 70-летнюю пенсионерку, которая попала в больницу.
ДТП М4-Дон Елец.
Последнее ДТП случилось в Ельце. На пересечении трассы «Дон» с улицей Костенко «Рено» въехала сзади в «Ладу-Калину». В аварии пострадал 40-летний пассажир отечественного авто – мужчину увезли на «скорой». Причиной аварии стало нарушение дистанции. Последствия вечернего ДТП попали в обзор регистратора.
ИСТОЧНИК KP.RU