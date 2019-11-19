2019-11-19T11:31:08+03:00
Происшествия

Мужчину с приступом сняли у дверей поликлиники в Липецке

Человек лежал на пороге поликлиники №2 на улице Гагарина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Инцидент произошел у городской поликлиники №2 на улице Гагарина в Липецке, сообщают очевидцы. Там человеку стало плохо прямо у входа в медицинское учреждение. Очевидцы записали происходящее на камеру телефона и выложили в соцсети в понедельник вечером, 18 ноября.

На кадрах видно, как на крыльце поликлиники лежит на спине мужчина с приступом. Похоже, что у человека судороги и он не может подняться. Но никто не спешит помочь пациенту.

Человеку плохо у поликлиника №2 в Липецке .vk.com/lipa48

Свидетели снимают происходящее на телефон и громко возмущаются, но близко подходить не рискуют. Игнорируют ситуацию и медики. По словам свидетелей происшествия, медработники проходили мимо лежащего на пороге поликлиники мужчины и не попытались помочь.

Стоит отметить, что на улице Гагарина в Липецке находится поликлиника №4. Для прояснения ситуации, «КП-Липецк» направила редакционный запрос в Управление здравоохранения Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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