Мужчину с приступом сняли у дверей поликлиники в Липецке
Инцидент произошел у городской поликлиники №2 на улице Гагарина в Липецке, сообщают очевидцы. Там человеку стало плохо прямо у входа в медицинское учреждение. Очевидцы записали происходящее на камеру телефона и выложили в соцсети в понедельник вечером, 18 ноября.
На кадрах видно, как на крыльце поликлиники лежит на спине мужчина с приступом. Похоже, что у человека судороги и он не может подняться. Но никто не спешит помочь пациенту.
Человеку плохо у поликлиника №2 в Липецке .vk.com/lipa48
Свидетели снимают происходящее на телефон и громко возмущаются, но близко подходить не рискуют. Игнорируют ситуацию и медики. По словам свидетелей происшествия, медработники проходили мимо лежащего на пороге поликлиники мужчины и не попытались помочь.
Стоит отметить, что на улице Гагарина в Липецке находится поликлиника №4. Для прояснения ситуации, «КП-Липецк» направила редакционный запрос в Управление здравоохранения Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU