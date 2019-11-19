В областной детской поликлинике завершена масштабная модернизации
Новое оборудование позволило внедрить современные высокотехнологичные методики лечения
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В липецкой областной детской больнице завершился очередной этап модернизации. Было закуплено и обновлено более 200 единиц современного медицинского оборудования: офтальмологическая широкопольная система для раннего выявления ретинопатии недоношенных детей; ультразвуковая диагностическая система экспертного класса; рентгеновская диагностическая цифровая система. Получил новое оснащение реанимобиль службы санитарной авиации.
ИСТОЧНИК KP.RU