Угнанную в Липецке иномарку нашли на штрафстоянке в Московской области

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-19T11:20:07+03:00

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В Липецкой области раскрыли угон автомобиля, который произошел почти месяц назад. «Шкода-Фабиа» пропала ночью с 27 на 28 октября от дома по улице Прогонная в селе Подгорное в Липецком районе. При этом владелец авто, 43-летний мужчина, заявил об угоне только спустя три недели, 16 ноября.

Несмотря на позднее обращение, иномарку все же нашли. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, автомобиль обнаружили на штрафстоянке в Московской области. Вскоре вычислили и самого угонщика. Им оказался 32-летний рецидивист. Как выяснилось мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Как позже выяснилось, угонщик и владелец авто вместе работали. В октябре коллега без спроса взял машину компаньона и уехал в Московскую область, где нарушил ПДД, после чего авто оказалось на штрафстоянке.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК – неправомерное завладение без цели хищения. Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU