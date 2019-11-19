В Липецке 2-летняя девочка проглотила 38 магнитов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-19T12:01:06+03:00

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В минувший понедельник, 18 ноября, в областную детскую больницу в Липецке поступила юная пациентка. Оказалось, что 2-летняя девочка проглотила 38 маленьких магнитов. Малышке сделали операцию. Как сообщили "КП-Липецк" в больнице, сейчас за пациенткой наблюдают врачи.

Напомним, что на прошлой неделе в областном центре отравились несколько детей. 10-месячный мальчик съел стиральный порошок. Затем ребенок того же возраста проглотил взрослые лекарства. А годовалая девочка выпила шампунь.

По данным пресс-службы управления по делам ГО и ЧС, двух детей пришлось отвезти в больницу. Так, спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также прятать от них бытовую химию и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU