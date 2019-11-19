Продавца ритуальных услуг под Липецком оштрафовали за мошенничество с памятниками

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-19T12:02:11+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор 37-летней продавщице магазина ритуальных услуг. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам дела, сотрудница магазина в Усмани оформляла заказы на памятники и ограды, брала с покупателей предоплату и отдавала чеки. Когда покупатель уходил, женщина рвала копию чека и забирала деньги себе.

К тому моменту, когда аферистку поймали, она уже успела прикарманить 73 000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования обвиняемая полностью во всем созналась, а после вернула все деньги.

С учетом отсутствия судимостей и возмещение ущерба, уголовное дело прекратили. Женщине назначили судебный штраф в 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU