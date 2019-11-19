Тонну мяса птицы из Липецка задержали в Ростовской области

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-19T13:55:23+03:00

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Крупную партию мясной продукции задержали на посту ДПС в Ростовской области. Машину из Липецка остановили на 221-м километре трассы «Волгоград – Каменск». В ходе досмотра внутри нашли крупную партию мяса птицы.

Как сообщает Управление ветеринарии Ростовской области, в автомобиле были тушки цыплят и перепелов, а также суповые наборы и индюшиный фарш. Всего 1258 килограммов мяса. Но ветеринарных сопроводительных документов на продукцию у водителя не оказалось.

Машина ехала из Липецка в Ставрополь, а мясо предназначалось для продажи. Товар задержали, а на нарушителя составили административный протокол за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки. За подобное нарушение владельца ждет штраф, а продукцию могут признать потенциально опасной и утилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU