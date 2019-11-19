2019-11-19T14:23:06+03:00
Общество

За неделю в Липецке на нарушении ПДД попались 158 пешеходов

Вместе с тем пеших участников не пропустили 323 водителя
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Всем нарушителям придется заплатить штрафВсем нарушителям придется заплатить штрафФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В течение шести дней, с 12 по 17 ноября, в в Липецке проходило профилактическое мероприятие ГИБДД, в ходе которого автоинспекторы ловили нарушителей на пешеходных переходах. В основном дежурили на аварийно опасных участках. Дорожные полицейские и участковые следили как за водителями, так и за пешими участниками движения.

По данным управления, всего на «зебрах» выявили почти 500 нарушений. Со стороны водителей было 323 случая нарушения правил проезда пешеходных переходов. Среди пешеходов поймали 158 нарушителей ПДД. Всем придется заплатить штраф: водителям от 1500 до 2000 рублей, пешеходам – 500 рублей за переход в неположенном месте.

– Кроме соблюдения ПДД водители, и пешеходы должны помнить, когда начинаются первые заморозки тормозной путь на скользкой дороге увеличивается, – напомнил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин. – Пешеходам не рекомендуется перебегать проезжую часть перед быстро едущим транспортом. Водителям нужно сменить резину и обязательно снижать скорость перед переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с тремя машинами под Липецком перевернулся грузовик с зерном
В Липецке закроют автостанцию "Сокол" и сократят рейсы
Под Липецком женщина избила соседского ребенка на детской площадке
Спасатели предупреждают жителей Липецка о гололеде на дорогах
В ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температуры
В Липецке план «Перехват» – ищут водителя «БМВ», который сбил женщину
На федеральном канале рассказали о "Собачьем Освенциме" под Липецком
Тонну мяса птицы из Липецка задержали в Ростовской области
Продавца ритуальных услуг под Липецком оштрафовали за мошенничество с памятниками
В Липецке 2-летняя девочка проглотила 38 магнитов
Угнанную в Липецке иномарку нашли на штрафстоянке в Московской области
В областной детской поликлинике завершена масштабная модернизации
Мужчину с приступом сняли у дверей поликлиники в Липецке
За неделю в Липецке эвакуировали 55 неправильно припаркованных машин
Игорь Артамонов: «Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей»
В ДТП с «Рено» на трассе «Дон» под Липецком пострадал пассажир «Калины»
В Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высотки
С начала года в Липецке и области 295 человек заболели ВИЧ
Во вторник в Липецке вновь отключат свет и воду