За неделю в Липецке на нарушении ПДД попались 158 пешеходов

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-19T14:23:06+03:00

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В течение шести дней, с 12 по 17 ноября, в в Липецке проходило профилактическое мероприятие ГИБДД, в ходе которого автоинспекторы ловили нарушителей на пешеходных переходах. В основном дежурили на аварийно опасных участках. Дорожные полицейские и участковые следили как за водителями, так и за пешими участниками движения.

По данным управления, всего на «зебрах» выявили почти 500 нарушений. Со стороны водителей было 323 случая нарушения правил проезда пешеходных переходов. Среди пешеходов поймали 158 нарушителей ПДД. Всем придется заплатить штраф: водителям от 1500 до 2000 рублей, пешеходам – 500 рублей за переход в неположенном месте.

– Кроме соблюдения ПДД водители, и пешеходы должны помнить, когда начинаются первые заморозки тормозной путь на скользкой дороге увеличивается, – напомнил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин. – Пешеходам не рекомендуется перебегать проезжую часть перед быстро едущим транспортом. Водителям нужно сменить резину и обязательно снижать скорость перед переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU