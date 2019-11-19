СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-19T14:45:30+03:00

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На днях на одном из федеральных каналов показали сюжет под названием "Собачий Освенцим", снятый в Липецкой области. Жители Ельца пожаловались на предпринимателя, который занимается отловом безнадзорных животных. Ельчане утверждают, что сотрудники службы даже днем отстреливают четвероногих - бросают в них дротики с ядом. На глазах у детей дворняги бьются в конвульсиях и умирают.

О более жуткой картине рассказали местные зоозащтники. По их словам, в тербунском пункте временной передержки животных просто убивают, причем самыми зверскими способами. Липчане рассказали, как однажды увидели на территории пункта разрубленные тела собак. А еще они утверждают, что животных там сжигают. Хотя, согласно контракту, в пункте четвероногих должны привить, стерилизовать, повесить на уши бирки и отпустить.

Предприниматель же опровергает все сказанное липчанами. Он считает, что зоозащитники хотят его подставить. Мужчина утверждает, что собак в пункте временной передержки не убивают. Отлавливают же собак только по конкретным заявкам.

- В прокуратуру поступило обращение, которое было направлено в территориальный отдел полиции для проверки доводов относительно жестокого обращения с животными, - прокомментировала "КП-Липецк" старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. - Других нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, выделяемых на отлов и содержание животных, выявлено не было.

Напомним, неделю назад дети обнаружили возле школы в Липецке убитую дротиком собаку. Местные жители возмутило произошедшее. Они написали заявление в полицию.

На федеральном канале рассказали о "Собачьем Освенциме" под Липецком.

ИСТОЧНИК KP.RU