В Липецке план «Перехват» – ищут водителя «БМВ», который сбил женщину

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-19T15:30:52+03:00

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Серьезная авария произошла в этот вторник днем, 19 ноября, на улице Советской в Липецке. Там в районе пересечения с улицей Пушкина водитель на приличной «БМВ Х-5» сбил переходившую дорогу женщину.

По словам очевидцев, иномарка протащила пешеход на капоте несколько метров, затем резко остановилась. Когда женщина упала, водитель скрылся с места происшествия, а свидетели вызвали «скорую» и сообщили в полицию. Все случилось около 13.00.

Водитель БМВ сбил женщину и сбежал .

Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в городе объявлен план «Перехват».

– Сотрудники проверяют все схожие по описанию автомобили, – рассказала врио начальника пресс-службы Ольга Снежкова. – Пешехода с различными травмами госпитализировали.

По словам свидетелей, у пострадавшей женщины множественные переломы конечностей и травма головы. По уточненной информации автомобиль, на котором совершили наезд, уже нашли. Иномарка с характерными повреждения на кузове стояла в Октябрьском округе города, а вот водитель успел сбежать. Осталось установить владельца и того, кто был за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU