В ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температуры
Первая половина ноября порадовала липчан теплой погодой. Жители Липецка вдоволь успели насладиться осенью: прогуляться по паркам, сделать фото "в листьях", собрать грибы в лесу, при этом не замерзнув.
По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале месяца среднесуточные температуры были в пределах нормы. С 4 по 12 ноября они стали превышать климатическую норму на 6-11 градусов.
Максимальную температуру воздуха в Липецке за всю историю метеорологических наблюдений синоптики зарегистрировали 5 ноября. В тот день столбик термометра поднялся до +12,6 градусов. До этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован в ноябре в 2013 года - 11,6 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU