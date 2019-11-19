2019-11-19T15:28:14+03:00
Общество

В ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температуры

Аномально теплая погода держалась в областном центре с 4 по 12 число
Юлия КЛЮЕВА
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В ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температурыВ ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температурыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Первая половина ноября порадовала липчан теплой погодой. Жители Липецка вдоволь успели насладиться осенью: прогуляться по паркам, сделать фото "в листьях", собрать грибы в лесу, при этом не замерзнув.

По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале месяца среднесуточные температуры были в пределах нормы. С 4 по 12 ноября они стали превышать климатическую норму на 6-11 градусов.

Максимальную температуру воздуха в Липецке за всю историю метеорологических наблюдений синоптики зарегистрировали 5 ноября. В тот день столбик термометра поднялся до +12,6 градусов. До этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован в ноябре в 2013 года - 11,6 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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