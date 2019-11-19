Спасатели предупреждают жителей Липецка о гололеде на дорогах

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-19T16:49:19+03:00

Кто не успел, нужно срочно менять резину на зимнюю

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В Липецке резко падает температура, что сказывается на состоянии дорог. По данным синоптиков, в среду, 20 ноября, в регионе ожидаются слабые моросящие осадки. Ночью температура воздуха упадет до 4 градусов мороза и на дорогах образуется гололед. Днем в Липецкой области до +4 градусов.

Городские дорожники уже подготовились к предстоящему гололеду, при необходимости дороги посыпают ночью. Подготовиться нужно и автомобилистам, поскольку именно в этот период в по статистике ГИБДД резко возрастает число ДТП.

Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС рекомендуют водителям сменить летнюю резину на зимнюю и а также изменить манеру вождения – избегать резких маневров с перестроением, учитывать тормозной путь и держать дистанцию больше.

ИСТОЧНИК KP.RU