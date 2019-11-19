Под Липецком женщина избила соседского ребенка на детской площадке

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-19T16:45:23+03:00

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В Липецкой области женщина пожаловалась в прокуратуру на неадекватную соседку, которая избила ее ребенка. Все случилось еще мае на детской площадке в селе Долгоруково.

Там посторонняя женщина набросилась с кулаками на несовершеннолетнюю девочку. В ходе проверки выяснилось, что соседка таскала ребенка за волосы и трепала за уши, а также била по лицу и голове. В результате нападения девочка упала и ударилась головой об бетон. Причиной неадекватного поведения стали личные неприязненные отношения с соседкой – матерью девочки.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после обращения материалы проверки направили в полицию, где возбудили уголовное дело по 116 статье УК – побои. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU