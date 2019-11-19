2019-11-19T16:45:23+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина избила соседского ребенка на детской площадке

Агрессивной соседке грозит до двух лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мама избитого ребенка пожаловалась в прокуратуруМама избитого ребенка пожаловалась в прокуратуруФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области женщина пожаловалась в прокуратуру на неадекватную соседку, которая избила ее ребенка. Все случилось еще мае на детской площадке в селе Долгоруково.

Там посторонняя женщина набросилась с кулаками на несовершеннолетнюю девочку. В ходе проверки выяснилось, что соседка таскала ребенка за волосы и трепала за уши, а также била по лицу и голове. В результате нападения девочка упала и ударилась головой об бетон. Причиной неадекватного поведения стали личные неприязненные отношения с соседкой – матерью девочки.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после обращения материалы проверки направили в полицию, где возбудили уголовное дело по 116 статье УК – побои. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с тремя машинами под Липецком перевернулся грузовик с зерном
В Липецке закроют автостанцию "Сокол" и сократят рейсы
Спасатели предупреждают жителей Липецка о гололеде на дорогах
В ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температуры
В Липецке план «Перехват» – ищут водителя «БМВ», который сбил женщину
На федеральном канале рассказали о "Собачьем Освенциме" под Липецком
За неделю в Липецке на нарушении ПДД попались 158 пешеходов
Тонну мяса птицы из Липецка задержали в Ростовской области
Продавца ритуальных услуг под Липецком оштрафовали за мошенничество с памятниками
В Липецке 2-летняя девочка проглотила 38 магнитов
Угнанную в Липецке иномарку нашли на штрафстоянке в Московской области
В областной детской поликлинике завершена масштабная модернизации
Мужчину с приступом сняли у дверей поликлиники в Липецке
За неделю в Липецке эвакуировали 55 неправильно припаркованных машин
Игорь Артамонов: «Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей»
В ДТП с «Рено» на трассе «Дон» под Липецком пострадал пассажир «Калины»
В Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высотки
С начала года в Липецке и области 295 человек заболели ВИЧ
Во вторник в Липецке вновь отключат свет и воду