В Липецке закроют автостанцию "Сокол" и сократят рейсы

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-19T17:10:42+03:00

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В Липецке планируется закрыть автостанцию "Сокол". Как сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта, собственник здания - ОАО "РЖД". А предприятие ОАО "Липецкие автобусные линии" лишь арендует его.

Пригородные и междугородние автобусы буду отправляться с автовокзала "Липецк" на проспекте Победы. Из-за этого в расписании маршрутов внесут изменения. Например, автобусы будут делать промежуточные остановки у Центрального рынка, железнодорожного вокзала, на улице Баумана - при движении к автовокзалу, на площади Заводская - при выезде из города.

Из-за того, что маршруты автобусов увеличатся, а бюджетное финансирование межмуниципальных перевозок ограничено, количество рейсов придется сократить. Свои замечания и предложения по данному вопросы липчане могут направить в управление ддорог и транспорта Липецкой области по электронной почте avtodor@admlr.lipetsk.ru, либо по факсу (4742) 25 88 99, а также написать письмо, адрес управления: Липецк, улица Неделина, 2а.

Планируемые изменения маршрутов можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU