СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-19T18:39:26+03:00

В среду 20 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 20 ноября, в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло. По данным пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители Тракторного по адресам: улицы Волгоградская, Ильича, Тургенева, Профсоюзная, Студенческая, Дачная, Декабристов.

На этот же период времени свет отключат по улицам Прудная, 4; Базарная, Почтовая, Ударников, Юношеская, улица 9 Мая, 70; Космонавтов, 70/1; Станционная, Одесская, Лутова, 6, 8; улица 40 лет Октября, 39, 43, 45, 47; Мичурина, 26а; Ушинского, 19, 21, 23, 80, 82.

С 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители Сырского Рудника: улицы Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31; Геологическая, 2, 2б, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7; Детская, 1а, 2, 2а, 2в, 7-12, 14-17; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; переулок Рудный, 1-7, 9, 11, 13. 15, 17; Ударников, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12а; Юношеская, 10-14, 16, 18, 19, 21, 21а, 23а; Монтажников, 3а, 5, 6/1.

На это же время в домах №99 и 107 по улице Ковалева отключат тепло.

С 10 утра до 9 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улицы Стаханова, 36, 40, 42а, 44, 46, 48, 50, 52; Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43; Кривенкова, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; Шуминского, 1, 1/1, 1а, 3, 6-8, 8а, 10, 15, 17, 19; Москаленко, 1; Хорошавина, 1-4, 6, 8-17, 11а, 11б, 19, 21, 23, 27, 29, 29а.

Напомним, по возникшим вопросам звонить в диспетчерскую по номерам 175 или 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU