2019-11-20T09:14:04+03:00
Происшествия

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗы": есть пострадавшие

Обоих водителей и пассажира госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗы": есть пострадавшиеПод Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗы": есть пострадавшиеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 414 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 34 человека не стали пристегиваться во время движения. 1050 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 26 аварий, в которых никто не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 102 нарушения правил парковки. 1 машину пришлось эвакуировать.

В минувший вторник, 19 ноября, на трассе Липецк-Доброе столкнулись "ВАЗ-2115" и "ВАЗ-2106". В ДТП пострадали оба водителя: 51-летний мужчина, 59-летняя женщина. Также травмы получил 31-летний пассажир "Пятнадцатой". Всех госпитализировали. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку. Это и стало причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24