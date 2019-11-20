Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗы": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-20T09:14:04+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 414 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 34 человека не стали пристегиваться во время движения. 1050 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 26 аварий, в которых никто не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 102 нарушения правил парковки. 1 машину пришлось эвакуировать.

В минувший вторник, 19 ноября, на трассе Липецк-Доброе столкнулись "ВАЗ-2115" и "ВАЗ-2106". В ДТП пострадали оба водителя: 51-летний мужчина, 59-летняя женщина. Также травмы получил 31-летний пассажир "Пятнадцатой". Всех госпитализировали. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку. Это и стало причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU