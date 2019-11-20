2019-11-20T09:22:39+03:00
Общество

На повышение зарплат липецким бюджетникам из областной казны выделено свыше 1 млрд рублей

С начала 2020 года вырастет заработная плата у работников здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты
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Работники бюджетной сферы относятся к самым незащищенным слоям работающего населения, и задача государства – финансово поддержать эту категорию граждан. Оплата труда таких специалистов производится из федерального или местного бюджетов и здесь все зависит от возможностей самого государства, ситуации на местах. Повышение зарплат бюджетникам – в числе приоритетов для липецких властей, и главный посыл здесь – не погоня за «красивыми цифрами». Рост денежных доходов должны ощущать все работники социальной сферы. У них, как отмечает глава региона Игорь Артамонов, «должен вырасти общий доход…это задача, которой мы будем заниматься постоянно».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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