В Липецке нашли водителя "БМВ", сбившего пенсионерку на Советской

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-20T09:50:52+03:00

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В прошедший вторник, 19 ноября, на улице Советской в Липецке неизвестный сбил 69-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. От удара женщину отбросило на проезжавший "Фольксваген". Несчастную с травмами госпитализировали. А виновник скрылся с места происшествия. Чтобы поймать водителя, в городе объявили план «Перехват». В итоге злодея удалось поймать. На женщину наехал 32-летний водитель "БМВ".

В тот же день в Ельце на улице Радиотехнической 32-летняя женщина за рулем "Лады-Калины" сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Школьницу с травмами доставили в больницу.

Напомним, что накануне под Липецком лоб в лоб столкнулись два "ВАЗа". В аварии пострадали водители машин и пассажир. Всех с травмами госпитализировали. Автоинспекторы просят липчан быть внимательнее за рулем. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и жизни и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU