2019-11-20T09:50:52+03:00
Происшествия

В Липецке нашли водителя "БМВ", сбившего пенсионерку на Советской

От удара женщину отбросило на "Фольксваген", несчастную госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Пенсионерку госпитализировалиПенсионерку госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший вторник, 19 ноября, на улице Советской в Липецке неизвестный сбил 69-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. От удара женщину отбросило на проезжавший "Фольксваген". Несчастную с травмами госпитализировали. А виновник скрылся с места происшествия. Чтобы поймать водителя, в городе объявили план «Перехват». В итоге злодея удалось поймать. На женщину наехал 32-летний водитель "БМВ".

В тот же день в Ельце на улице Радиотехнической 32-летняя женщина за рулем "Лады-Калины" сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Школьницу с травмами доставили в больницу.

Напомним, что накануне под Липецком лоб в лоб столкнулись два "ВАЗа". В аварии пострадали водители машин и пассажир. Всех с травмами госпитализировали. Автоинспекторы просят липчан быть внимательнее за рулем. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и жизни и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24